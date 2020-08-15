После гибели четырёх шахтёров в Коми возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели четырёх шахтёров при разборе галереи углеподачи на территории шахты "Воргашорская". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что в данный момент проводится комплекс следственных и процессуальных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели.