После гибели четырёх шахтёров в Коми возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели четырёх шахтёров при разборе галереи углеподачи на территории шахты "Воргашорская". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Отмечается, что в данный момент проводится комплекс следственных и процессуальных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели.
В двух шахтах в ДНР произошли обвалы породы, один горняк погибЕщё двое рабочих получили различные травмы. Они находятся в больницах.
Ранее стало известно, что во время демонтажа перекрытия на шахте в Воркуте произошло обрушение галереи, в результате которого четверо рабочих получили травмы, несовместимые с жизнью.