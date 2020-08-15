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После гибели четырёх шахтёров в Коми возбудили уголовное дело

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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Фото © СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели четырёх шахтёров при разборе галереи углеподачи на территории шахты "Воргашорская". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что в данный момент проводится комплекс следственных и процессуальных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели.

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Ещё двое рабочих получили различные травмы. Они находятся в больницах.

Ранее стало известно, что во время демонтажа перекрытия на шахте в Воркуте произошло обрушение галереи, в результате которого четверо рабочих получили травмы, несовместимые с жизнью.

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