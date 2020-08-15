В Коми четыре шахтёра погибли во время работ

В Республике Коми во время проведения работ погибло четыре шахтёра, сообщает пресс-служба компании "Воркутауголь". Трагедия произошла на шахте "Воргашорская" в Воркуте при обрушении ленточного конвейера.

— 15 августа при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки на шахте "Воргашорской" во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи, — сообщили в компании, отметив, что четверо рабочих получили в результате травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, трагедия случилась из-за нарушений требований техники безопасности.