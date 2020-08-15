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В Коми четыре шахтёра погибли во время работ

Предварительно, трагедия произошла из-за нарушений требований техники безопасности.

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Фото © Pixabay

В Республике Коми во время проведения работ погибло четыре шахтёра, сообщает пресс-служба компании "Воркутауголь". Трагедия произошла на шахте "Воргашорская" в Воркуте при обрушении ленточного конвейера.

15 августа при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки на шахте "Воргашорской" во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи, — сообщили в компании, отметив, что четверо рабочих получили в результате травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, трагедия случилась из-за нарушений требований техники безопасности.

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На поиски у специалистов ушло около четырёх часов.

Ранее Лайф рассказывал, что в ЛНР шахтёры отказались подниматься на поверхность из-за задолженностей по зарплате.

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