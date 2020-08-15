В Петербурге фанаты устроили концерт на могиле Цоя в 30-ю годовщину его смерти — видео

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В Санкт-Петербурге фанаты Виктора Цоя в тридцатую годовщину его смерти собрались на Богословском кладбище и устроили настоящий концерт. Поклонники музыканта спели под гитару его песню и возложили цветы.

К могиле вокалиста группы "Кино" приехали люди различных возрастов. На кадрах с места событий можно увидеть, что больше всего современников Цоя, однако есть и молодые фанаты его творчества.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года на дороге Слока — Талси в Латвийской ССР. По официальной версии, музыкант уснул за рулём, в результате чего влетел в автобус.