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В Петербурге фанаты устроили концерт на могиле Цоя в 30-ю годовщину его смерти — видео

На кладбище пришли люди разных возрастов.

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Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге фанаты Виктора Цоя в тридцатую годовщину его смерти собрались на Богословском кладбище и устроили настоящий концерт. Поклонники музыканта спели под гитару его песню и возложили цветы.

К могиле вокалиста группы "Кино" приехали люди различных возрастов. На кадрах с места событий можно увидеть, что больше всего современников Цоя, однако есть и молодые фанаты его творчества.

30 лет спустя. Время вспомнить все версии гибели Виктора Цоя

С официальной версией гибели легендарной рок-звезды согласились далеко не все поклонники его творчества.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года на дороге Слока — Талси в Латвийской ССР. По официальной версии, музыкант уснул за рулём, в результате чего влетел в автобус.

Ранее друзья музыканта рассказали о нём в годовщину гибели.

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