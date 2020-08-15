Разборки отца и сына. Въезд на автомойку Артёма Грудинина перекрыли по приказу "клубничного короля" — видео

Нанятые бизнесменом Павлом Грудининым люди заблокировали въезд на автомойку, которая принадлежит сыну "клубничного короля" Артёму. Чтобы перекрыть подъезд к объекту, они установили отбойники.

Работы проводились на земле ЗАО "Совхоз имени Ленина", тем самым границы частной собственности нарушены не были.

— Таким образом "клубничный олигарх" в очередной раз хотел показать своему сыну и общественникам, кто в посёлке хозяин, — заявили в общественном движении, созданном Артёмом Грудининым.

Там напомнили, что 10 июля переизбрание Павла Грудинина директором совхоза было признано арбитражным судом Московской области незаконным.