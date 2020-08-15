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Разборки отца и сына. Въезд на автомойку Артёма Грудинина перекрыли по приказу "клубничного короля" — видео

Десант рабочих "высадился" утром 15 августа.

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Нанятые бизнесменом Павлом Грудининым люди заблокировали въезд на автомойку, которая принадлежит сыну "клубничного короля" Артёму. Чтобы перекрыть подъезд к объекту, они установили отбойники.

Работы проводились на земле ЗАО "Совхоз имени Ленина", тем самым границы частной собственности нарушены не были.

Таким образом "клубничный олигарх" в очередной раз хотел показать своему сыну и общественникам, кто в посёлке хозяин, — заявили в общественном движении, созданном Артёмом Грудининым.

Барин и холопы. Как Павел Грудинин рискнул жизнью подчинённых ради своих доходов

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о последствиях безответственного и незаконного поведения Павла Грудинина во время эпидемии коронавируса.

Там напомнили, что 10 июля переизбрание Павла Грудинина директором совхоза было признано арбитражным судом Московской области незаконным.

Ранее Артём Грудинин создал общественное движение "За совхоз! За людей! За достойное будущее!" для борьбы с произволом родного отца в совхозе имени Ленина.

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