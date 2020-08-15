Никас Сафронов раскрыл, сколько тратит в месяц

Художник Никас Сафронов заявил, что тратит почти всё заработанное, поскольку не привык откладывать. Его слова приводит портал Teleprogramma.pro .

— Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне нужно для жизни немногое: кусок сыра, бутылка хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, всё, — признался деятель культуры.

По словам Сафронова, большая часть денег уходит на помощь родным, а также на благотворительность. Он также добавил, что за время пандемии не уволил ни одного из сотрудников и "поддерживал их финансами".