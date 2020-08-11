Сын Грудинина создал движение для борьбы с произволом своего отца

Сын экс-кандидата в президенты, бизнесмена Павла Грудинина Артём создал общественное движение "За совхоз! За людей! За достойное будущее!" для борьбы с произволом родного отца в совхозе имени Ленина. Как сообщила пресс-служба организации, к таким действиям мужчину подтолкнул сам родитель, "лишив его возможности заниматься бизнесом на территории совхоза и отключив принадлежащие ему объекты от коммуникаций".

— Речь идёт о трёх автостоянках (у домов 16, 17к3, 20), на которых ещё недавно парковалось более 300 автомашин, а теперь они паркуются во дворах. Мест для парковки и раньше не хватало, а сейчас практически нет. Таким же образом отключили коммуникации детскому кафе "У дедушки Ау", которое за сезон посещало более 30 тысяч детишек вместе с родителями, бабушками и дедушками. И это всё при том, что никаких проблем с документами и долгов перед ЗАО у нас не было, — объяснил Грудинин-младший.

По его словам, отец создаёт проблемы всем неугодным ему жителям. Артём утверждает, что в посёлке принудительно остановили почти весь посторонний бизнес. То, что не принадлежит совхозу, не получает электроэнергию, не обслуживается управляющими компаниями и соответственно не может нормально функционировать. Именно из-за этого люди решили объединиться и вместе защитить свои права. Участники общественного движения хотят лишь комфортной и качественной жизни. Они требуют публичного откровенного разговора.

— Я совершал попытки, буквально несколько дней назад я пытался звонить Павлу Николаевичу, я пытался прийти к нему в кабинет, пытался прийти вместе с инициативными группами, чтобы нас услышали, но Павел Николаевич почему-то отказывается со мной разговаривать, — рассказал Артём Грудинин.

К движению уже примкнули множество жителей посёлка, в том числе депутаты, избранные по данным избирательным округам в декабре 2018 года, — Мария Гаевская и Александр Баюклин.