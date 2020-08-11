В Волгограде уголовник изрезал ножом соседку и вышел под подписку о невыезде. Его теперь боятся и другие

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Жителя посёлка Весёлая Балка в Волгограде, задержанного за жестокое избиение соседки, отпустили домой под подписку о невыезде. В конце июля 38-летний Сергей изрезал кухонным ножом 29-летнюю Анастасию, а теперь она вынуждена жить в страхе, зная, что он находится этажом выше.

— Я ему посередине драки этой говорю: Серёж, иди домой, я не подам в милицию. Просто успокойся и иди домой. Он отвечает: "Ты что дура? Я тебе башку пробил, мне проще тебя убить", — вспоминает собеседница Лайфа. — Я неделю не могу даже покушать, только через трубочку пью кефир.

По её словам, мужчина напал на неё после просьбы вернуть долг. Сергей затопил квартиру соседки и пообещал выплатить деньги на ремонт. Об этом мужчина благополучно забыл, а напоминание от Анастасии его просто взбесило. Во время нападения он сломал девушке челюсть, избил ногами, а затем изрезал ножом. Согласно заключению врачей, эти травмы квалифицируются как средний вред здоровью.

В ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили, что на Сергея завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", но мужчину отпустили под подписку о невыезде. При этом злоумышленник семь раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.