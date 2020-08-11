Под Ульяновском мощный взрыв до основания разрушил дом

В двухэтажном частном доме в селе Ивановка в Ульяновской области прогремел взрыв. На кадрах с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что жилая постройка сложилась как карточный домик.

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На момент происшествия в доме находилось четыре человека. Троим удалось выбраться, одного из них пришлось госпитализировать. Четвёртый остался под завалами.

Взрыв произошёл в подвальном помещении. Как рассказала одна из пострадавших, жители дома спустились в подвал для засолки огурцов. Один из мужчин принёс газовое оборудование и подключил его, однако вентиль отлетел, после чего произошёл взрыв.