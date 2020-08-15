"Чувствовал время и своё место в жизни". Друзья Цоя рассказали о музыканте в 30-ю годовщину его гибели

Лидер группы "Кино" Виктор Цой, который погиб 30 лет назад, 15 августа 1990 года, в автомобильной аварии, никогда не рвался к славе и не любил, когда его узнавали, был скромным и открытым человеком, вспоминают друзья музыканта.

— Он не был каким-то одиноким, замкнутым, надменным, каким-то чёрным рыцарем или готическим персонажем вроде того, каким он предстаёт в фильме "Игла". В жизни Цой был гораздо более открытым, даже, так сказать, доступным человеком, — рассказал телеканалу "360" советский и российский рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий, который много лет был знаком с музыкантом.

По его словам, в жизни Виктор, кумир миллионов, был простым, весёлым и даже немного стеснительным. В свою очередь, бывший директор группы "Кино" Юрий Белишкин уверен, что Цой появился в нужное время со своей музыкой и талантом.

— Он не призывал к каким-то движениям, демонстрациям… Человек писал песни, которые нужны были в то время. Он очень чувствовал время и, скажем, своё место в этой жизни. А вот трибуном я бы его не назвал, — рассказал он.

Друзья рок-музыканта отмечают, что он никогда не звал никого на баррикады, но управлять и командовать собой не позволял. Отец Виктора Цоя Роберт, в свою очередь, признался, что не ожидал такой популярности сына спустя много лет.

— Я, если честно, несколько удивлён, что он до сих пор популярен… 30 лет прошло. Я так понимаю, что он просто действительно стал героем нашего времени, — отметил он.

Близкие Цоя уверены, что в его смерти нет никакой мистики или тайны — это обычная автомобильная катастрофа, в которой, к сожалению, виноват сам Цой.

— Это дорожно-транспортное происшествие, авария. У Виктора был очень малый опыт вождения, во всём виноват он сам. Он выскочил на встречную полосу, и всё, — считает отец музыканта.

С ним, впрочем, солидарен и Троицкий, отметив, что ни у кого не было мотивов, чтобы устранить музыканта, и мыслей о самоубийстве у него не было. А "москвич-2141", на котором Цой и попал в аварию, — "гроб на колёсах", отметил рок-журналист. По его мнению, смерть великих людей может быть вполне закономерной и всегда становится причиной для конспирологических теорий. Однако, как отметил Троицкий, Цой "был срезан совершенно неожиданно и беспричинно".

— Никакой внутренней логики в его уходе нет. Поэтому все и были настолько шокированы его смертью. Никто даже плакать не мог, потому что все были просто ошарашены. Это был гром среди ясного неба, ничем не оправданная и не мотивированная трагедия, — сказал он.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года на дороге Слока — Талси в Латвийской ССР. По официальной версии, музыкант уснул за рулём, в результате чего влетел в автобус.