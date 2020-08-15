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В России начали производить вакцину, разработанную центром имени Гамалеи

На третьем этапе её будут испытывать амбулаторно.

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Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Министерства здравоохранения России

В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, — заявили в министерстве.

Российскую вакцину от коронавируса на третьем этапе испытают амбулаторно

В НИЦ имени Гамалеи ранее заверили, что препарат не может навредить здоровью.

Напомним, необходимое для жителей России количество вакцины от коронавируса можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки препарата получит 10–15 регионов страны. Куда именно будет направлена вакцина, пока не уточняется.

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