Автор "Сумерек" Стефани Майер выпустит ещё две книги о вампирах

Автор легендарной саги "Сумерки" Стефани Майер сообщила, что планирует написать ещё два романа этой же книжной серии, передаёт USA Today.
Американская писательница призналась, что пока обрисовала их в общих чертах и написала главу к первой из книг.
— Я не готова делать это прямо сейчас, я хочу поработать над чем-то абсолютно новым, — отметила Майер.
Автор "Сумерек" объяснила, как Белле удалось забеременеть от вампира ЭдвардаСтефани Майер на своём сайте решила спустя десять лет объяснить физиологию главного героя.
По мнению автора "Сумерек", мифология является её коньком. Майер намерена создать в романах новый мир, в котором будут иные правила и мифология, видимо, не связанная с законами вампиров.
Напомним, 4 августа вышел новый роман Майер, написанный от лица вампира Эдварда Каллена. Работу над "Солнцем полуночи" (Midnight sun) писательница начала 12 лет назад. Предыдущие книги выходили от лица Беллы Свон. Теперь поклонники смогут разобраться, по каким причинам Эдвард позволил себе влюбиться в Беллу, зная, что этим подвергает её опасности. За первую неделю продаж было реализовано свыше миллиона копий романа.