Автор "Сумерек" Стефани Майер выпустит ещё две книги о вампирах

Автор легендарной саги "Сумерки" Стефани Майер сообщила, что планирует написать ещё два романа этой же книжной серии, передаёт USA Today.

Американская писательница призналась, что пока обрисовала их в общих чертах и написала главу к первой из книг.

— Я не готова делать это прямо сейчас, я хочу поработать над чем-то абсолютно новым, — отметила Майер.

По мнению автора "Сумерек", мифология является её коньком. Майер намерена создать в романах новый мир, в котором будут иные правила и мифология, видимо, не связанная с законами вампиров.