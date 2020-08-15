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Дело браконьеров из КНДР, напавших на российских пограничников, направили в суд

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинение в отношении 14 иностранцев.

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Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

Уголовное дело в отношении граждан КНДР, которые в сентябре 2019 года совершили нападение на российских пограничников, направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу, передаёт "Комсомольская правда".

Ранее обвинительное заключение по делу 14 браконьеров, атаковавших сотрудников пограничной службы, утвердила Генеральная прокуратура России.

Экипаж шхуны из КНДР напал на российских пограничников, есть раненые

Напомним, 17 сентября 2019 года в российских водах Японского моря за незаконный рыбный промысел было задержано более 160 моряков из КНДР, а также две их шхуны и 11 мотоботов. Во время задержания браконьеры оказали сопротивление, четверо российских пограничников были ранены.

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