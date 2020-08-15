Дело браконьеров из КНДР, напавших на российских пограничников, направили в суд

Уголовное дело в отношении граждан КНДР, которые в сентябре 2019 года совершили нападение на российских пограничников, направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу, передаёт " Комсомольская правда ".

Напомним, 17 сентября 2019 года в российских водах Японского моря за незаконный рыбный промысел было задержано более 160 моряков из КНДР, а также две их шхуны и 11 мотоботов. Во время задержания браконьеры оказали сопротивление, четверо российских пограничников были ранены.