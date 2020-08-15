В Омской области на размытой трассе опрокинулся трактор. Погибли двое

В Омской области произошло смертельное ДТП с трактором — машина на размытой дороге опрокинулась в кювет, сообщает издание NGS55.ru . В результате аварии погиб молодой водитель и пассажир.

Отмечается, что 21-летний тракторист не справился с управлением, сельскохозяйственный транспорт съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В кабине также находился 31-летний пассажир. Оба скончались на месте до приезда скорой помощи.