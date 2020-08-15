Овечкина прорвало! Россиянин забросил две шайбы, но его "Вашингтон" вновь проиграл

В канадском городе Торонто завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором клуб "Вашингтон Кэпиталз" со счётом 2:5 уступил "Нью-Йорк Айлендерс". В составе "столичных" обе шайбы забросил их бессменный капитан Александр Овечкин. Для россиянина эти два гола стали первыми набранными очками в нынешнем плей-офф.

Овечкин вывел "Вашингтон" вперёд уже на первой минуте встречи, воспользовавшись ошибкой нападающего "островитян" Кейси Сизикаса.

Alex Ovechkin gets the Capitals on the board in the first minute of the first period!#ALLCAPS pic.twitter.com/b2f85ZzMbF — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 15, 2020

Вторую шайбу Алекс забросил, когда "Айлендерс" вёл в счёте 2:1. На седьмой минуте второго периода Ови удачно подставил клюшку под бросок своего защитника Брендена Диллона. Этот гол стал 67-м для россиянина в розыгрышах плей-офф Кубка Стэнли.

Ovi! Alex Ovechkin again! Second of the night for Ovi, tied up at 2!#ALLCAPS pic.twitter.com/J1HSmry8SG — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 15, 2020

Алекс мог оформить и хет-трик, но промахнулся из убойной позиции, не сумев поразить пустой угол ворот голкипера Семёна Варламова.

Ovechkin misses a wide open cage pic.twitter.com/VYH3l7fD7N — Rob Taub (@RTaub_) August 15, 2020

В составе "Айлендерс" голами отметились защитник Ник Ледди (23' большинство), а также нападающие Мэтт Мартин (26'), Брок Нельсон (27'), Кэл Клаттербак (58') и Андерс Ли (59' пустые ворота).

Российский вратарь ньюйоркцев Семён Варламов отразил 23 броска по своим воротам. Защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов заработал результативный балл за передачу, а его одноклубники — нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов — очков не набрали.

"Нью-Йорк Айлендерс" выигрывает второй матч у "Вашингтона" и ведёт в серии со счётом 2-0. Напомним, для выхода во второй рауд Кубка Стэнли одной из команд необходимо одержать четыре победы над своим соперником.

НХЛ. Плэй-офф Кубка Стэнли. Первый раунд