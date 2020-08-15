"Слабовато для хита". Поклонники раскритиковали новый клип Little Big

Фанаты популярной группы Little Big расстроились из-за их нового клипа, несмотря на возвращение полюбившегося фанатам Дмитрия Красилова, известного как Пухляш. В Сети раскритиковали вышедший ролик.
Многие комментаторы отмечают, что у исполнителей нет новых идей, а вирусность ролика ещё не говорит о том, что их творчество качественное.
То, что каждая новая песня становится всё более вирусной — это не значит, что она нравится
Андрей Аликов
К сожалению, трек слабоват для хита, но видеоряд прекрасен!
Lego Константин Smileman
Клипы Little Big всё больше и больше начинают быть похожи на трешовые детские ролики на "Ютубе"
Анимационная студия Admundus
Напомним, скандальная российская группа презентовала клип на песню Tacos. В нём никакого сюжета особо нет. Лишь нарезка кадров, на которых музыканты поют свой новый трек в образах, прямо или не очень отсылающих к традиционным блюдам разных стран, таких как Мексика, Италия, Индия, Япония и Россия.