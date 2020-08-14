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Возвращение Пухляша. Little Big выпустила новый клип, который нельзя смотреть на голодный желудок

Скандальная российская группа уже не раз шокировала фанатов музыкальными видео на песню Tacos. На этот раз клип вышел не таким хулиганским, но это ничуть не уменьшает шансы ролика стать вирусным.

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Кадры из видео © YouTube / Little Big

Гениальным сценарием видео похвастаться не может. Сюжет простой: полюбившийся фанатам группы Дмитрий Красилов, он же Пухляш, приходит на кухню, планируя перекусить. Пока бутерброд греется в микроволновке, герой отвлекается на обеденный стол, на котором кетчуп, горчица, хот-дог и бутылка газировки превратились в участников Little Big. То, что происходит дальше, по мнению фанатов, похоже на голодные мысли после работы.

По сути, никакого сюжета дальше нет. Лишь нарезка кадров, на которых музыканты поют свой новый трек в образах, прямо или не очень отсылающих на традиционные блюда разных стран, таких как Италия, Индия, Япония и Россия. Однако большую часть экранного времени заняли визуальные аллегории мексиканских закусок, что и связывало видеоряд с самой песней Tacos.

Кадры из видео © YouTube / Little Big

Судя по шуму, который клип наделал в соцсетях, аудитории он понравился. Фанаты оценили хулиганскую задумку музыкантов, но заметили: на пустой желудок видео лучше не смотреть.

Психолог: Поющей еды не существует. Она тебя не будет преследовать

Поющая еда

Lady_Black_Fox

Фото © Twitter / Lady_Black_Fox

Новый клип little big нереально смотреть на голодный желудок, ибо только одна обложка чего стоит

Bibkvaaa

Пользователь Twitter

Новый клип #littlebig — это мои шизанутые сны, если я не поем

Ssourrcherrry

Пользователь Twitter

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