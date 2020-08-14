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Александр Малинин снял свою 58-летнюю жену в бикини, и, глядя на это фото, ему завидуют все

Фигура супруги артиста стала предметом бурных обсуждений.

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Фото © Instagram / exandr_malinin

Эмма Малинина поделилась в "Инстаграме" снимком с отдыха в Италии, глядя на который, сложно поверить, что через пару лет она разменяет седьмой десяток. Супруга певца позировала у скалы, надев белое бикини, и её стройной подтянутой фигуре могут позавидовать многие девушки.

Фото © Instagram / doktoremmamalinina

Неудивительно, что нежность в отношениях пары не пропала до сих пор. Они нередко выкладывают совместные кадры в своих аккаунтах. И если на это фото Александр Малинин не попал, то руку всё равно приложил — стал его автором. "Глазами любимого", — подписала знойный снимок Эмма, отметив на нём своего супруга.

Фото © Instagram / doktoremmamalinina, alexandr_malinin

Так вышло, что у Эммы Малининой в "Инстаграме" подписчиков больше, чем у её мужа, целых 112 тысяч. И юзеры пришли в восторг от откровенного кадра. Один за другим они поражались, насколько молодо и прекрасно выглядит супруга певца. А некоторые даже перепутали Эмму с дочерью пары Устиньей.

Всем бы такую фигуру

<br/>Nikolauliudmila

Эмма — тело богини! 👏👏👏

Kacenka30

Фото © Instagram / doktoremmamalinina

🌝🌝🌝🙌Я думала, это Устинья!!! И только по подписи к фото поняла, что это Вы

Tatyana_molodcova

Обалденная Эмма! Редкостное сочетание полной гармонии мудрости, красоты, ума, женственности!!!

Ludmila_borovskaya

Эмма Малинина — врач акушер-гинеколог и бизнесвумен, которая родила своему звёздному мужу двоих детей: Фрола и Устинью. Сейчас она возглавляет собственную клинику в Германии, отмечает Starhit. Недавно супруги отметили 30 лет в браке.

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