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Семенович похвасталась тонкой талией, снявшись в купальнике, но фанатов рассмешил топорный фотошоп

Артистку упрекнули в неумелом редактировании снимков.

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Фото © Instagram / ann_semenovich

40-летняя Анна Семенович отдохнула на берегу Волги, попарилась в местной бане, а после прыгнула в прохладные воды реки. Певица поделилась с подписчиками в "Инстаграме" не только эмоциями, но и эффектными кадрами в синем купальнике, который выгодно подчёркивал её пышный бюст.

Фото © Instagram / ann_semenovich

На одном из снимков артистка позировала среди буйно разросшейся травы, устремив взгляд вдаль. На другом — в бане на фоне дощатой стены, страстно глядя в камеру.

Фото © Instagram / ann_semenovich

Однако поклонники не оценили её порыв и были не в восторге от пикантных снимков. А всё потому, что фанаты разглядели на фото грубый фотошоп. По мнению юзеров, Семенович на несколько размеров уменьшила себе талию, о чём свидетельствуют изрядно изогнутые трава и доски, а также "волнистые" руки.

Такой палевный фотошоп🤣

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Уменьшила Анюта себя как минимум на два размера

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Фото © Instagram / ann_semenovich

Справа доски искривились, сразу видно, что фш

И ничего, что трава рядом с талией так же изогнута?

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Однако следом экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала пост, где рассказала, что следит за своей фигурой. Семенович сообщила поклонникам, что скоро приступает к съёмкам клипа на песню "Манибой" и активно приводит себя в порядок. "Жизнь кипит, а я хочу немного подсушиться и подтянуться 🤩 Я отказалась от сладкого, мучного, алкоголя и усилила кардиотренировки 💪🏼 Две недели жёсткой пахаты — и скоро я буду радовать вас яркими образами в новом крутом видео", — написала певица.

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Артистка упорно работает над своими формами и не стесняется их демонстриовать.

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