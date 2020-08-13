Семенович похвасталась тонкой талией, снявшись в купальнике, но фанатов рассмешил топорный фотошоп

40-летняя Анна Семенович отдохнула на берегу Волги, попарилась в местной бане, а после прыгнула в прохладные воды реки. Певица поделилась с подписчиками в "Инстаграме" не только эмоциями, но и эффектными кадрами в синем купальнике, который выгодно подчёркивал её пышный бюст.

Фото © Instagram / ann_semenovich

На одном из снимков артистка позировала среди буйно разросшейся травы, устремив взгляд вдаль. На другом — в бане на фоне дощатой стены, страстно глядя в камеру.

Фото © Instagram / ann_semenovich

Однако поклонники не оценили её порыв и были не в восторге от пикантных снимков. А всё потому, что фанаты разглядели на фото грубый фотошоп. По мнению юзеров, Семенович на несколько размеров уменьшила себе талию, о чём свидетельствуют изрядно изогнутые трава и доски, а также "волнистые" руки.

Такой палевный фотошоп🤣 love.venerchjk

Уменьшила Анюта себя как минимум на два размера bolihova_

Фото © Instagram / ann_semenovich

Справа доски искривились, сразу видно, что фш

И ничего, что трава рядом с талией так же изогнута? barsukova_m