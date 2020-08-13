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Гендиректор "Муз-ТВ" рассказал о готовящемся теракте на премии канала, где было 25 тыс. человек

Арман Давлетяров отмечает 50-летний юбилей. В связи с праздником на "Муз-ТВ" вышел документальный фильм о медиаменеджере, в котором директор канала рассказал, как искал террориста в зале, набитом тысячами людей.

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Фото © Instagram / arman_dav

Фильм "Быть, а не казаться" о жизни и карьерном пути Давлетярова вышел 13 августа — в день рождения гендиректора "Муз-ТВ". В нём медиаменеджер рассказал об одном пугающем эпизоде. В 2010 году Арману пришлось самолично осматривать ВИП-ложи "Олимпийского", ведь, по информации службы безопасности, среди гостей скрывался террорист.

Видео © Муз-ТВ

... два человека отводят меня и рассказывают, что они, оказывается, из органов безопасности и прямо сейчас в зале, в одном из звёздных ВИП-секторов, находится предполагаемый террорист. Но они не могут действовать самостоятельно. Если они начнут ходить по ВИП-партеру между рядами, то это вызовет подозрение, во что это может вылиться — неизвестно. Поэтому они просят меня помочь: показывают, как выглядит преступник, и предлагают пройтись по залу и сказать, где он находится: в какой части зала, на каком ряду и месте

Арман Давлетяров

Конечно, директор "Премии "Муз-ТВ" был от такой информации в шоке. Неудивительно — в зале находилось 25 тысяч человек, ничего не подозревающих о смертельной опасности, нависшей над ними. Собравшись с духом, Давлетяров пошёл между рядов, параллельно здороваясь с десятками ВИП-гостей.

Фото © Instagram / arman_dav

Благо история закончилась спокойно. Не успел Давлетяров пройти ВИП-секторы до конца, как сотрудники службы безопасности подошли к нему и отчитались: "Сейчас всё в порядке, всё решили". Правда, отходить от такого стресса Арману пришлось ещё долго, сообщает Super

Я выхожу на улицу, и меня начинает тошнить от нервного стресса. Конечно, я эту "Премию "Муз-ТВ" запомнил на всю оставшуюся жизнь…»

Арман Давлетяров

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