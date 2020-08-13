Гендиректор "Муз-ТВ" рассказал о готовящемся теракте на премии канала, где было 25 тыс. человек

... два человека отводят меня и рассказывают, что они, оказывается, из органов безопасности и прямо сейчас в зале, в одном из звёздных ВИП-секторов, находится предполагаемый террорист. Но они не могут действовать самостоятельно. Если они начнут ходить по ВИП-партеру между рядами, то это вызовет подозрение, во что это может вылиться — неизвестно. Поэтому они просят меня помочь: показывают, как выглядит преступник, и предлагают пройтись по залу и сказать, где он находится: в какой части зала, на каком ряду и месте

Арман Давлетяров