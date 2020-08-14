Рудова развеяла слухи о своей беременности и познакомила фанатов с "женихом"

После того как социальные сети взорвались обсуждениями беременности Рудовой, пользователи упорно пытались понять, кто же папа малыша. Вчера актриса опубликовала пост, который поставил точку во всех слухах по поводу её личной жизни.

Знакомьтесь! Это Александр Орлов @alexanderorlovbulldozer Не мой жених, не отец моих детей. А мой хороший знакомый, по совместительству владелец сети ресторанов "Тануки"!

Мы встретились с ним, с его маркетингом и моим агентом поесть в одном из его ресторанов и обсудить сотрудничество Rudovanata

Фото © Instagram / rudovanata

И отцовство — даже не главная сплетня, в которой фанаты оказались не правы. Оказалось, девушка даже не была беременна. Об этом она сообщила со свойственным ей чувством юмора.

О, Боги !!! Я объелась! Да, да... так сказать, позволила себе лишнего и расслабилась😂 Проснувшись через пару дней, я офигела от чудесных новостей 🤦🏼‍♀️ Rudovanata

В конце публикации, не сбавляя градуса юмора, актриса извинилась перед своим женихом за слухи.

Саша, прости за чудо-бейбика из кучи суши и моих любимых димсамов в моём животике. Забавные новости были два дня) Не смогла удержаться и не потроллить эту ситуацию, т.к. обладаю чудесной способностью надувать животик. 🤷‍♀️ Соррян Rudovanata

Фото © Instagram / rudovanata, alexanderorlovbulldozer