Папарацци узнали о беременности Натальи Рудовой, застав её в компании молодого человека

О том, что Наталья Рудова беременна, стало известно благодаря папарацци. 37-летнюю актрису засняли на одной из летних веранд в Москве, где она обедала вместе с молодым человеком. На кадрах видно, как девушка поглаживает заметно округлившийся живот. К тому же совсем недавно Рудова выкладывала в сториз видео, на котором она находилась на территории клиники Лапино, сообщает телеграм-канал Super.ru.

Кто является отцом ребёнка, пока не известно, да и сама Наталья предпочитает скрывать своё интересное положение. Девушка выкладывает в Instagram старые фото, демонстрируя плоский живот, либо надевает просторную одежду. По словам её знакомых, Рудова находится на раннем сроке беременности и уже сейчас предпочитает тихий домашний отдых.

Фото © Instagram / rudovanata