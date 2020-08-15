30 лет спустя. Время вспомнить все версии гибели Виктора Цоя

С официальной версией гибели легендарной рок-звезды согласились далеко не все поклонники его творчества.

30 лет назад, 15 августа 1990 года, в автомобильной аварии погиб Виктор Цой. Гибель рок-звезды стала шоком для миллионов его поклонников, некоторые из них не могут оправиться от него до сих пор. Несмотря на то что в смертельном ДТП, на первый взгляд, нет никаких загадок, с официальной версией гибели Цоя согласились далеко не все почитатели его таланта.

Авария

Около полудня 15 августа 1990 года автомобиль "Москвич-2141", которым управлял Виктор Цой, столкнулся с автобусом "Икарус" в районе 35-го километра трассы Слока — Талси. Автомобиль певца, как установила экспертиза, перемещался с очень высокой скоростью — от 100 до 130 километров в час. Двигавшийся навстречу пустой автобус ехал со скоростью примерно 70 километров в час.

Автомобиль Цоя потерял управление за несколько секунд до аварии. В пользу этого говорит тот факт, что правая колёсная пара автомобиля оставила на обочине дороги след. Проехав по обочине примерно 235 метров, автомобиль резко вывернул на встречную полосу, на полном ходу врезавшись в автобус, выезжавший навстречу из-за поворота. Следов торможения "москвича" обнаружить не удалось. Автомобиль не был оборудован подушками безопасности, поэтому шансов выжить в таком столкновении у Цоя не было. Как подтвердили судмедэксперты, его гибель была мгновенной.

Официальная версия

Согласно официальной версии, в которую некоторые почитатели таланта Цоя сразу наотрез отказались верить, музыкант заснул за рулём автомобиля. ДТП случилось около полудня. Время аварии — это один из аргументов противников этой версии. По их мнению, водители достаточно редко засыпают за рулём в середине дня, чаще всего такое происходит или рано утром, или ночью. Тем более что от озера, откуда ехал певец, до места пребывания музыканта было не больше 15–20 минут езды, то есть дорога не была долгой.

Правда, важно отметить, что Цой возвращался с рыбалки, на которую уехал рано утром. А значит, мог не выспаться минувшей ночью как следует и задремать за рулём. Во всяком случае, эта версия объясняет, почему автомобиль Цоя не предпринимал никаких попыток затормозить.

Кроме того, эта версия объясняет и то обстоятельство, что "москвич" Цоя примерно 235 метров перед столкновением ехал по обочине. В момент аварии водитель, вероятно, не контролировал управление. Следов алкоголя и наркотических веществ экспертиза не обнаружила, поэтому наиболее очевидным объяснением этой потери контроля над машиной является состояние сна. Однако у этого следа на обочине, который автомобиль Цоя оставил перед столкновением, может быть и другое объяснение.

Погоня

Версия об убийстве музыканта пользовалась определённой популярностью в кругах фанатов "Кино". Масла в огонь подлил и бывший директор группы Юрий Белишкин, по горячим следам заявивший, что он не исключал бы версию об убийстве. Но кто и за что мог убить популярного певца?

Фото © Public Domain

По одной из версий, гибель Цоя стала следствием бытового конфликта. На озере, куда он поехал рыбачить, у него возникла ссора с другими рыбаками. Спасаясь от преследования, музыкант попытался уехать на машине. Однако противники нагнали его на своём автомобиле и попытались столкнуть на обочину, чтобы заставить остановиться. Именно по этой причине автомобиль Цоя и оказался на обочине, прижатый преследователями. Оттуда он попытался на скорости уйти влево, чтобы объехать преследователей, но выскочил прямо на двигавшийся по встречной полосе автобус.

Однако против этой версии есть немало аргументов. Во-первых, ни один из свидетелей ДТП не сообщал ничего о другой машине, которую в таких обстоятельствах просто не могли не заметить. Ни водитель автобуса Янис Фибикс, ни супружеская пара, видевшая, как на большой скорости промчался "москвич" Цоя, не видели второй машины. Очевидных причин, чтобы давать ложные показания, у не связанных друг с другом людей, кажется, нет.

Во-вторых, в автомобиле Цоя нашли три удочки и пойманную им рыбу. Если бы он в спешке покидал озеро из-за конфликта, у него вряд ли нашлось бы время аккуратно укладывать удочки и свой улов.

Козни продюсера или спецслужб

Эта версия базируется не столько на аргументах, сколько на неприятии фанатами группы "Кино" фигуры Юрия Айзеншписа, который выполнял функции продюсера группы на последнем этапе её существования. Это неприятие основывается на том факте, что после смерти Цоя Айзеншпис сотрудничал преимущественно с невзыскательными поп-исполнителями, ни один из которых по своему масштабу не дотягивал до "Кино".

Но в те времена, когда начиналось сотрудничество Цоя и Айзеншписа, этот союз отнюдь не выглядел мезальянсом. Продюсер ещё не имел славы "попсовика", зато имел связи, несомненные природные таланты к организации и администрированию, а также деловую хватку.

Фото © Public Domain

Разумеется, никакого резона уничтожать свою главную звезду у продюсера не было. Даже если теоретически представить, что Цой хотел с ним расстаться (чему нет никаких подтверждений), за время сотрудничества он уже принёс Айзеншпису неплохой капитал, чем тот вполне мог быть доволен.

Айзеншпис действительно подарил Цою злополучный "москвич" за три месяца до аварии. Но вряд ли он делал это с расчётом погубить его. В те времена 41-й был престижной в СССР машиной, достать их было невероятно трудно, и за машину продюсер отдал колоссальные 38 тысяч рублей (порядка шести-восьми миллионов в современных реалиях).

41-й действительно был не лучшей машиной для неопытного водителя, поскольку в управлении был тяжеловат. К тому же это был один из первых советских переднеприводных авто, тогда как все советские водители учились на заднеприводных, а в их управлении есть некоторые нюансы. С другой стороны, машина в те времена считалась невероятно модной и престижной. Так что поверить в злой умысел и коварный расчёт Айзеншписа очень трудно.

Не более убедительной выглядит и версия о кознях спецслужб, которые якобы подстроили аварию, чтобы избавиться от популярного певца протеста. Во-первых, ни одна из многочисленных версий так и не даёт ответа на простой вопрос: как именно эта авария была подстроена? На озере машина должна была постоянно находиться в поле зрения музыканта, незаметно испортить тормоза было бы непросто. Во-вторых, она не даёт ответа, зачем это было сделано. В те времена ещё вполне официально существовала цензура, и ту же песню "Перемен!" при желании просто не выпустили бы, не говоря уже о том, что не включили бы в культовый фильм "Асса".

Из всех популярных рок-музыкантов конца 80-х Цой был наименее политизированным. Даже знаменитая песня "Перемен!", которая сейчас воспринимается как символ перестройки, по словам самого автора, была написана о переменах в самом человеке. В тот период на пике популярности были куда более радикальные исполнители, чем вполне безобидный, с политической точки зрения, Цой.

Самоубийство

Эта версия объясняет некоторые детали аварии. Например, почему неопытный водитель на сложной для управления машине ехал на скорости свыше 100 километров в час, когда она становится почти неуправляемой даже для очень опытного шофёра. Она также объясняет, почему водитель не делал попыток затормозить перед столкновением с автобусом.

Сторонники этой версии находят подтверждение и в творчестве Цоя. В августе 1990 года он как раз работал над записью нового альбома. Он вышел уже после смерти музыканта и содержал массу отсылок, которые можно было интерпретировать в соответствующем ключе.

Фото © Фотохроника ТАСС / Андрей Соловьев

"Больше надежд нету, скоро кончится лето" — музыкант действительно погиб незадолго до окончания лета. "Мне не нравится то, что здесь было. И мне не нравится то, что здесь есть. Так была не была, прости и прощай" (из песни "Нам с тобой") — при желании можно интерпретировать как намёк на суицид. Наконец, венчавшая альбом "Следи за собой", сплошь состоящая из предостережений о смерти.

Правда, очевидных мотивов прощаться с жизнью у Виктора Цоя не было. Группа была на пике славы, он начал сниматься в кино, был кумиром молодёжи. У него подрастал сын. Группа вышла из кочегарок и тесных квартир на огромные стадионы. Цой был весьма доволен сотрудничеством с Айзеншписом. Словом, ни одной очевидной причины. Это же подтверждают и близкие, а также друзья музыканта, категорически отрицавшие версию о суициде.