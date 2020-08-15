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Актёр из "Звёздных войн" отдаст жене половину гонорара за фильмы франшизы после развода

При нём, однако, остаётся 30 автомобилей.

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Фото © АСС / PA Photos

Голливудский актёр Юэн Макгрегор, сыгравший Оби-Вана Кеноби в нескольких эпизодах "Звёздных войн", при разводе отдаст своей супруге Ив Мавракис половину гонораров за фильмы франшизы. Об этом сообщает портал TMZ.

Однако это не всё, что получит жена Макгрегора, — ей достаётся 50% гонораров за все фильмы, в которых работал актёр во время брака, а это 22 года. За это время кроме четырёх эпизодов космической оперы артист снялся в фильмах "Ангелы и демоны", "Мулен Руж", "Невозможное" и многих других.

У Мавракис остаются все её украшения, некоторые банковские счета и пять автомобилей. Она получит более полумиллиона долларов наличными, чтобы уравновесить раздел активов, а также базовое пособие на ребёнка.

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Артисты прожили в браке более 30 лет.

При этом у Юэна остаётся 30 автомобилей. Бывшие супруги разделяют юридическую и физическую опеку над своей девятилетней дочерью Анук.

Напомним, о разводе пары стало известно в январе 2018 года.

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