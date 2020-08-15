Вдова актёра Питера Фонды подала в суд на врачей, которые его лечили

"Геноцид" чернокожих в Голливуде. Фабрика грёз вырезает цветных героев в промышленных масштабах В начале июня компания HBO удалила из фильмотеки своего онлайн-кинотеатра картину "Унесённые ветром". Мол, картина романтизировала рабовладельческую Америку, что на фоне движения Black Lives Matter портило имидж HBO. Мы отреагировали на это событие вместе с остальным миром, предположив, что удаление фильма — лишь начало большой войны Голливуда за права темнокожих. И оказались правы.