Вдова актёра Питера Фонды подала в суд на врачей, которые его лечили

Вдова американского актёра Питера Фонды подала иск к врачам, которые его лечили, сообщает TMZ.
— Маргарет Фонда подозревает врачей госпиталя Святого Джозефа в том, что они были небрежны. Вдова считает, что это был провал. Медики недостаточно хорошо проконсультировали актёра и выставили неверный диагноз, — пишет издание.
"Геноцид" чернокожих в Голливуде. Фабрика грёз вырезает цветных героев в промышленных масштабахВ начале июня компания HBO удалила из фильмотеки своего онлайн-кинотеатра картину "Унесённые ветром". Мол, картина романтизировала рабовладельческую Америку, что на фоне движения Black Lives Matter портило имидж HBO. Мы отреагировали на это событие вместе с остальным миром, предположив, что удаление фильма — лишь начало большой войны Голливуда за права темнокожих. И оказались правы.
В статье указывается, что доктора, предположительно, допустили ошибки в ряде моментов. Речь идёт о назначении анализов Питеру Фонде и необходимости посоветовать ему медика иной специальности.
Актёр и режиссёр Питер Фонда, получивший известность благодаря роли в фильме "Беспечный ездок", скончался на 80-м году жизни 17 августа 2019 года. Официальная причина смерти — дыхательная недостаточность из-за рака лёгких.
Напомним, что Питер Фонда, сын актёра Генри Фонды и брат актрисы Джейн Фонды, сыграл множество ролей. Актёр получил "Золотой глобус" за роль в кинолентах "Тайная страсть Айн Рэнд" и "Золото Ули", за последний фильм он также был номинирован на "Оскар".