Стали известны результаты медосвидетельствования пилота, с которым разбился Коби Брайант

Пилот, сидевший за штурвалом вертолёта, на котором разбился баскетболист Коби Брайант вместе с дочерью, перед полётом не употреблял алкоголя или наркотиков, анализ его крови дал отрицательный результат. Об этом сообщает AP со ссылкой на документы коронера округа Лос-Анджелес.

— Анализы проводились на бензодиазепины, кокаин, фентанил, героин, марихуану, опиоиды, фенциклидин и амфетамины, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все находившиеся на борту (девять человек) в результате столкновения на большой скорости погибли мгновенно. Причина аварии пока не установлена, однако, как заявили в Национальном совете США по безопасности на транспорте, не выявлено никаких признаков механического отказа.