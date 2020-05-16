Стали известны результаты медосвидетельствования пилота, с которым разбился Коби Брайант

Пилот, сидевший за штурвалом вертолёта, на котором разбился баскетболист Коби Брайант вместе с дочерью, перед полётом не употреблял алкоголя или наркотиков, анализ его крови дал отрицательный результат. Об этом сообщает AP со ссылкой на документы коронера округа Лос-Анджелес.
— Анализы проводились на бензодиазепины, кокаин, фентанил, героин, марихуану, опиоиды, фенциклидин и амфетамины, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что все находившиеся на борту (девять человек) в результате столкновения на большой скорости погибли мгновенно. Причина аварии пока не установлена, однако, как заявили в Национальном совете США по безопасности на транспорте, не выявлено никаких признаков механического отказа.
Напомним, вертолёт, в котором находился легендарный баскетболист, рухнул на землю неподалёку от Лос-Анджелеса 26 января. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джиджи. СМИ опубликовали детали расследования крушения вертолёта. Вдова Коби Брайанта подала в суд на компанию — владельца вертолёта, на котором разбился её муж. Она уверена, что в трагедии виноват пилот, который допустил ошибку.