В Москве увеличилось количество белок

В Москве в парках и на других природных территориях за последние десять лет увеличилось количество белок. Об этом сообщили специалисты ГПБУ "Мосприрода", передаёт РИА "Новости".

— В московских парках и на природных территориях за последнее десятилетие увеличилась популяция белок. В столице этот пушистый зверёк себя чувствует замечательно и, как настоящий грызун, активно размножается, — отмечают эксперты.

Кроме того, как рассказали в Мосприроде, белок всё чаще можно увидеть во дворах зелёных жилых кварталов, где они любят активно перемещаться по балконам на уровне крон деревьев.