В Москве увеличилось количество белок

В Москве в парках и на других природных территориях за последние десять лет увеличилось количество белок. Об этом сообщили специалисты ГПБУ "Мосприрода", передаёт РИА "Новости".
— В московских парках и на природных территориях за последнее десятилетие увеличилась популяция белок. В столице этот пушистый зверёк себя чувствует замечательно и, как настоящий грызун, активно размножается, — отмечают эксперты.
Кроме того, как рассказали в Мосприроде, белок всё чаще можно увидеть во дворах зелёных жилых кварталов, где они любят активно перемещаться по балконам на уровне крон деревьев.
Специалисты подчёркивают, что белка может спокойно посетить кормушку, которая будет висеть у людей на окне квартиры.