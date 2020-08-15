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Под Тамбовом автомобиль вылетел в канал и загорелся, погибло три человека

Двое из них были сотрудниками СИЗО.

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Фото © VK / Егор Киселёв

Утром 15 августа в Тамбовской области на дороге вблизи села Ярославка Никифоровского района обнаружили автомобиль, который лежал в частично заполненном канале. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что транспортное средство вылетело с проезжей части, опрокинулось и загорелось. В результате аварии погибло три человека. Стоит отметить, что двое из них были сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России.

Фото © VK / Егор Киселёв

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