Под Тамбовом автомобиль вылетел в канал и загорелся, погибло три человека

Утром 15 августа в Тамбовской области на дороге вблизи села Ярославка Никифоровского района обнаружили автомобиль, который лежал в частично заполненном канале. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Уточняется, что транспортное средство вылетело с проезжей части, опрокинулось и загорелось. В результате аварии погибло три человека. Стоит отметить, что двое из них были сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России.
Оказалась под скалой на четырёхметровой глубине. В реке в Абхазии нашли тело россиянки, пропавшей после ДТПАвария с участием квадроцикла произошла во время экскурсии 12 августа.
Органы следствия и криминалисты уже завершили осмотр места трагедии, а также допросили очевидцев.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Правоохранители продолжают расследование.
Ранее Лайф сообщал о массовом ДТП в Башкирии. В аварии с четырьмя машинами погиб один человек.