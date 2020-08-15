Под Тамбовом автомобиль вылетел в канал и загорелся, погибло три человека

Утром 15 августа в Тамбовской области на дороге вблизи села Ярославка Никифоровского района обнаружили автомобиль, который лежал в частично заполненном канале. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что транспортное средство вылетело с проезжей части, опрокинулось и загорелось. В результате аварии погибло три человека. Стоит отметить, что двое из них были сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России.

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Органы следствия и криминалисты уже завершили осмотр места трагедии, а также допросили очевидцев.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Правоохранители продолжают расследование.