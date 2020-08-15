В США экстренно одобрили "приятный тест" на коронавирус

Властями США в экстренном порядке было предоставлено разрешение на использование нового диагностического теста на коронавирусную инфекцию, в основе которого лежит недорогой метод обработки образцов слюны. Об этом сообщает телеканал CNN.

— Тест оказался очень чувствительным, показывая результаты, аналогичные результатам мазка из носоглотки. Под наблюдением медицинского работника слюна собирается самостоятельно в стерильный контейнер без использования специального тампона или устройства для сбора, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он даёт результаты менее чем за три часа для 92 образцов одновременно, при этом стоимость обработки каждого из них будет составлять порядка десяти долларов. Ещё одним плюсом является то, что с использованием нового теста нет необходимости брать мазок из носоглотки, что избавляет пациентов от необходимости испытывать "неприятные ощущения".

Кроме того, медработнику теперь можно не так близко контактировать с людьми во время процедуры, что в свою очередь снижает риск заболевания. Как заявил координатор тестирования на CoViD-19 Белого дома Бретт Джироар, подобные разработки "меняют правила игры" и снижают затраты и без того "скудных ресурсов".