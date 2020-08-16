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Стали известны сроки начала третьего этапа исследований российской вакцины против коронавируса

Привлечь к нему планируют десятки тысяч человек.

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Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Третий этап исследований вакцины против CoViD-19 может начаться в течение 7–10 дней. Об этом сообщили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, где и разработали препарат.

В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что, я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это всё начнётся, — заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

Также он рассказал, что к третьему этапу исследований привлекут несколько десятков тысяч человек. Работа будет проводиться в Москве и Московской области.

Названы сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса

Сначала препарат поставят в 10–15 регионов.

Это будет несколько десятков тысяч человек. Сейчас, так как это стоит немалых денег, уточняется финансовая часть и прочее. В Московском регионе есть абсолютно вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести не только вакцинацию, но и учёт, — заявил глава НИЦ.

Ранее Лайф писал о том, что в России выпустили первую партию этой вакцины от коронавируса.

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