Стали известны сроки начала третьего этапа исследований российской вакцины против коронавируса

Третий этап исследований вакцины против CoViD-19 может начаться в течение 7–10 дней. Об этом сообщили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, где и разработали препарат.

— В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что, я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это всё начнётся, — заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

Также он рассказал, что к третьему этапу исследований привлекут несколько десятков тысяч человек. Работа будет проводиться в Москве и Московской области.

— Это будет несколько десятков тысяч человек. Сейчас, так как это стоит немалых денег, уточняется финансовая часть и прочее. В Московском регионе есть абсолютно вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести не только вакцинацию, но и учёт, — заявил глава НИЦ.