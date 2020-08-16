Синоптики рассказали, когда в Россию вернётся 28-градусная жара

Уже с 16 августа температура воздуха в центре европейской части России начнёт возвращаться к летним показателям, а во второй половине следующей недели и вовсе ожидается до 28 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу синоптика, с 16 до 19 августа температура воздуха днём будет подниматься выше 20 градусов, но по ночам будет холодать до 8–13 градусов. С 20-го же августа днём воздух начнёт прогреваться до 24–26 градусов, а в отдельные дни и до 28 градусов тепла. Тем не менее купальный сезон в Москве и области завершился, считает Вильфанд.

— Сейчас в Москве-реке в районе Звенигорода температура воды уже 16 градусов, в Москве — 17–18 градусов. Такая же в прудах и озёрах. И теплее она вряд ли станет... Поэтому купаться могут лишь самые закалённые люди, — объяснил синоптик "Российской газете".