В Германии заявили о нерентабельности закупки сжиженного газа у США

Вопрос, покупать ли Германии помимо российского газа ещё и американский сжиженный газ, не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель. Он пояснил, что Германия меж тем стремится к сохранению для себя возможности выбирать цену между различными предлагаемыми продуктами. Именно поэтому Берлин намерен построить несколько крупных терминалов СПГ.

— Особые методы добычи СПГ сами по себе дороже, чем у природного газа, ведь он более или менее свободно содержится в почве. Ну и сжиженный газ нужно вначале превратить в жидкость, это требует значительного количества энергии, придётся перевозить его на большие расстояния на корабле сюда, в Германию. Таким образом, с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, но тем не менее терминалы СПГ будут построены, чтобы у нас были конкурентоспособные варианты, — сказал министр в интервью телеканалу RT Deutsch.

Также министр прокомментировал попытки американских властей оказать давление на участников строительства российского газопровода "Северный поток — 2" в Германию. По его мнению, Вашингтон идёт на это лишь из-за страха не выдержать конкуренции с Россией.

— Истинный страх США заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции, — отметил министр.