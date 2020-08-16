Опубликован рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом в России

Выбирая среди кроссоверов и внедорожников с пробегом, россияне по-прежнему отдают предпочтение отечественному автопрому. По итогам семи месяцев 2020 года в России было продано 47,4 тысячи экземпляров автомобиля Lada 4x4. Такие данные продаж приводит аналитическое агентство "Автостат".

На втором месте с показателем продаж в 38,6 тысячи экземпляров оказался ещё один отечественный внедорожник — Chevrolet Niva. Впрочем, как отмечают специалисты, оба лидера продаж потеряли по 7% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.

Третье место с результатом 26,1 тысячи у Toyota RAV4. На эти автомобили спрос, напротив, повысился на 13% по сравнению с 2019 годом.

Замыкают пятёрку лидеров представители компании Nissan. Модель X-Trail с результатами в 21 тысячу сделок и плюс 4% роста продаж на четвёртом месте. А Nissan Qashqai, который приобрели 20,4 тысячи человек, что соответствует 3% роста продаж, на пятом месте.

Также в десятку лидеров вошли Renault Duster (19,6 тысячи), Mitsubishi Outlander (16,6 тысячи), Volkswagen Tiguan (14,8 тысячи), Honda CR-V (13,6 тысячи) и Kia Sportage (11,5 тысячи).