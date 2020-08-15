Стоит как квартира в Москве. Что ещё не так с Audi RS5

Два года с момента премьеры, армия фанатов и одно разочарование.

Когда выбираешь по внешности

RS от Audi — это история про выбор сердцем, а не головой. Ну в самом деле, кто станет выбирать агрессивный спорткар, пусть и построенный на базе гражданского автомобиля, исходя из расхода топлива, транспортного налога и других показателей, так или иначе связанных с деньгами и тратами? Главная задача Audi RS — ехать, и ехать быстро. В некотором смысле умение ехать быстро (с места и ходом) — это единственное, что сохранилось в быстрых автомобилях от "четырёх колец" из хорошего.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Линейка RS (racing sport), которая зародилась ещё в середине 90-х, всегда была особым козырем Audi в борьбе с конкурентами от M BMW и AMG от Mercedes. Несмотря на цену, спорткары RS пользуются стабильным спросом: за год с небольшим, что четырёхдверка RS5 продаётся в России, почти все автомобили выкупаются сразу по прибытии на таможню, и в данный момент в Москве можно найти в продаже всего четыре новых автомобиля: два — в цвете sonoma green, ещё два — в жемчужно-белом glacier white. Остальные либо распроданы, либо стоят в резерве после полученного от потенциального владельца задатка.

Голосование фанатов быстрых Audi не сердцем, а рублём прошло на фоне... отсутствия инноваций у отдельно взятой модели. И хотя силуэт, кузовные панели и агрессивная карбоновая отделка у RS5 остались, ничего нового в духе современного дизайна Audi "младшие" спорткары не получили. Новую дизайнерскую стилистику имеют лишь машины середины 2020 года, которых... нет в России и, вероятно, не будет до конца года. И такое положение дел — общая боль и одно большое разочарование владельцев RS4/RS5, которым ничего не досталось от старших братьев RS6 / RS7 / RS Q8. Ни навороченной светодиодной оптики, ни перспективных технологий. В основе RS5 — дизайнерские решения предыдущих нескольких лет, но на удивление даже с ними машина выглядит просто космически.

Служебный транспорт космонавтов

Фото © LIFE / Стас Вазовски

У быстрых RS есть одна особенность. В отличие от базовых автомобилей все Audi со спортивной ДНК оснащаются не только более производительным двигателем (о нём мы поговорим отдельно), но и нормальной гидротрансформаторной восьмиступенчатой АКПП вместо "робота". К последнему у нас возникло немало вопросов даже при поездках внутри Audi A7 нового поколения (для сравнения: топовая RS7 тоже "заряжена" полноценным автоматом).

Почему от этого решения отказались на гражданских автомобилях, как говорит один известный комик, "поди разбери". Но прелесть выбора АКПП вместо "робота" состоит в том, что восьмидиапазонная коробка переключения передач быстро переваривает 600 ньютонов крутящего момента двигателя через дифференциал Torsen без задержек, раздумий и каждый раз срывает автомобиль с места, даже если речь идёт об обычном движении в городе. За доплату RS5 можно оснастить активным задним редуктором, который будет распределять мощность на задние колёса более равномерно. Однако спокойнее машина от этого не станет — напротив, активный задний редуктор делает RS5 быстрее.

Остроты ощущений добавляет фирменная выхлопная система, которая балует водителя сочным звуком. Если говорить откровенно, то к изучению мультимедиа и звука в автомобиле мы приступили лишь в последние дни перед возвращением автомобиля обратно в пресс-парк. До этого момента слушать звук музыки вместо двигателя и выхлопа не было никакого желания.

Прицелься и стреляй

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 2

В режиме dynamic всё становится существенно злее и агрессивнее. Кстати, из-за присутствия этого режима в настройках в большинстве случаев автомобиль и продают после пары лет владения. Даже в Москве с её идеально ровными дорогами передвижение в режиме dynamic практически невозможно: закрытые металлом швы на мосту или ровные, как график швейцарского франка, канализационные люки передаются подвеской прямо в спину водителя.

Благодарить за это нужно жёсткую спортивную подвеску, которой RS5 оснащается по умолчанию. От обычной она отличается более жёсткими амортизаторами с уменьшенным ходом и пружинным занижением. Вопрос жёсткости можно решить, но стоить это будет очень много — опционально доступен для заказа комплект адаптивных стоек с переменной жёсткостью. Как и рулевой механизм с переменным передаточным соотношением и комплект карбон-керамических тормозных дисков, такая подвеска улучшает впечатление от езды, но портит настроение при взгляде на официальные цены.

Двигатель — традиционное для Audi место силы в автомобиле. Многие модели RS делят двигатели с Porsche Panamera Turbo и суперкарами Lamborghini. С относительно скромного V6 на 2,9 литра с двумя турбинами в развале блока цилиндров немцы "сняли" 450 лошадиных сил. За счёт того, что база у четырёхдверного хетчбэка больше, чем у купе, даже активное перестроение с нажатой до половины педалью газа стало существенно легче и безопаснее. Проблема в том, что такие настройки и характеристики лишают водителя главного — ощущения, что на этой машине можно ездить спокойно. Плюс ко всему за "табун" лошадей под капотом каждый год придётся проводить платёжку за транспортный налог по 68 тыс. рублей.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Разумеется, если включить голову вместо сердца и предаться расчётам стоимости топлива, то выяснится, что в активном режиме 15–17 литров бензина АИ-100 — это обычный аппетит для RS5. Но осознание того, что в режиме быстрого движения по потоку машина потребляет топлива, как приличная ракета, приходит лишь в тот момент, когда шкала бензобака падает до красной отметки.

Владельцы предыдущих версий RS5 с двигателем 4,2 на этом моменте начинают недовольно морщиться и закатывать глаза, утверждая, что из трёх литров объёма даже с двумя турбинами нельзя сделать полноценный спорткар. Но два энергичных прохвата по МКАД глубокой ночью, когда машин на дороге почти нет, меняют мнение фанатов больших объёмов и доводят их до главного греха — продажи автомобиля в предыдущем кузове с большим мотором.

Несмотря на то что хетчбэк тяжелее купе на 100 килограммов, на разгоне и динамике в целом рост массы почти не сказался. Первые 100 километров в час RS5 sportback "разменивает" за 3,8 секунды.

Оснащение

Фото © LIFE / Стас Вазовски

От гражданского лифтбека А5 спортивная версия отличается вычурным карбоновым дизайном. Но вставки из углеволокна, руль со скошенным основанием и спортивный, более жёсткий, салон — единственные отличия "спортсмена" от "офисного клерка". Интерьер предыдущего поколения спортивных RS от Audi выглядит скучновато — делу не помогает даже ambient-подсветка, которая умеет самостоятельно перестраиваться после смены режима движения.

Мультимедиа предыдущих поколений Audi — не самая сильная сторона немецких автомобилей, и нужно признать, что решение наконец отказаться от её использования в пользу фирменных "стеклянных" цифровых кокпитов (как у всех новых Audi) было правильным. Единственный бриллиант электроники в спортивном лифтбеке — акустическая система от именитых датчан Bang&Olufsen. Но даже он, как оказалось, требует огранки: в режиме оптимальной настройки аудиосистеме катастрофически не хватает низких частот, а при прослушивании R&B/Hip-hop все недостатки крайне недешёвой аудиосистемы в буквальном смысле просачиваются в уши пассажиров.

Единственное, что хоть как-то спасает положение, — очевидное и логичное расположение USB-портов, возможность подключать смартфон через Bluetooth и CarPlay.

Особенности российских цен

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Единственный логичный вывод, который напрашивается после нескольких недель в компании с RS5, — жаль, что уникальная спортивная машина комплектуется бензиновым двигателем вместо электрического. Электрокары больше не облагаются ввозными пошлинами, и эта лазейка могла бы обеспечить российским дилерам вменяемый уровень цен на RS5. Но чуда пока не случилось, и RS5 стоит дорого. Минимальная цена на новую RS5 в Москве — почти восемь миллионов рублей.

Фото © LIFE / Стас Вазовски