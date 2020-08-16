В Подмосковье прохожие перетащили руками машину, которая мешала проехать пожарным – видео

В подмосковных Люберцах пожарная машина не смогла заехать во двор к месту возгорания из-за заставленной парковки. Местным жителям пришлось вручную враскачку передвигать автомобиль.

Инцидент произошёл накануне. На кадрах с места происшествия видно, как восемь мужчин поднимают припаркованную у въезда во двор иномарку и затаскивают её на газон. В итоге путь для пожарной машины был освобождён.