Трамп снова посоветовал непроверенный препарат против коронавируса

Президент США Дональд Трамп посоветовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрить экстракт олеандра для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал глава компании MyPillow Майкл Линделл, участвовавший в обсуждении в Белом доме.
В беседе с порталом Axios бизнесмен рассказал, что глава Управления Стивен Хан пока не дал своего согласия на одобрение. Стоит отметить, что сам Линделл владеет долей в компании, занимающейся разработкой препарата.
Подтверждённых данных об эффективности олеандрина в лечении CoViD-19 пока нет.
В Минздраве заявили о неэффективности гидроксихлорохина против коронавирусаНе смог себя зарекомендовать и препарат "Ритонавир".
Ранее американский лидер неоднократно призывал использовать в борьбе с коронавирусом противомалярийный препарат гидроксихлорохин. США даже направили два миллиона его доз Бразилии. Учёные призвали не использовать лекарство без назначения врача. Позже в США остановили его испытания.