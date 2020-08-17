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Трамп снова посоветовал непроверенный препарат против коронавируса

Ранее американский лидер советовал лечиться гидроксихлорохином, но медики остановили его испытания из-за недоказанной эффективности.

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Президент США Дональд Трамп посоветовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрить экстракт олеандра для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал глава компании MyPillow Майкл Линделл, участвовавший в обсуждении в Белом доме.

В беседе с порталом Axios бизнесмен рассказал, что глава Управления Стивен Хан пока не дал своего согласия на одобрение. Стоит отметить, что сам Линделл владеет долей в компании, занимающейся разработкой препарата.

Подтверждённых данных об эффективности олеандрина в лечении CoViD-19 пока нет.

В Минздраве заявили о неэффективности гидроксихлорохина против коронавируса

Не смог себя зарекомендовать и препарат "Ритонавир".

Ранее американский лидер неоднократно призывал использовать в борьбе с коронавирусом противомалярийный препарат гидроксихлорохин. США даже направили два миллиона его доз Бразилии. Учёные призвали не использовать лекарство без назначения врача. Позже в США остановили его испытания.

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