Трамп снова посоветовал непроверенный препарат против коронавируса

Президент США Дональд Трамп посоветовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрить экстракт олеандра для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал глава компании MyPillow Майкл Линделл, участвовавший в обсуждении в Белом доме.

В беседе с порталом Axios бизнесмен рассказал, что глава Управления Стивен Хан пока не дал своего согласия на одобрение. Стоит отметить, что сам Линделл владеет долей в компании, занимающейся разработкой препарата.

Подтверждённых данных об эффективности олеандрина в лечении CoViD-19 пока нет.