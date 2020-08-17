Врач назвала самый вредный продукт для почек

Врач-нефролог Людмила Артюхина рассказала, что соль — самый вредный продукт для почек.

— Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. Всё-таки в нашем социуме идёт чрезмерное потребление поваренной соли, — отметила специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Артюхина добавила, что в фастфуде, полуфабрикатах и прочей гастрономии содержится чрезмерное количество гидрохлорида натрия, к которому к тому же у людей высокий порог восприимчивости.

Врач подчеркнула, что зачастую болезни почек не проявляют себя и лечение начинается уже в запущенной стадии. Единственные симптомы — слабо выраженные отёки и утомляемость. Тревожным звоночком, по словам специалиста, является артериальная гипертензия, это может быть как причиной, так и следствием почечных заболеваний, поэтому необходимо пройти обследование.