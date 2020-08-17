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Врач назвала самый вредный продукт для почек

По её словам, болезни этого органа зачастую не проявляют себя, лечение начинается в запущенной стадии.

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Врач-нефролог Людмила Артюхина рассказала, что соль — самый вредный продукт для почек.

Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. Всё-таки в нашем социуме идёт чрезмерное потребление поваренной соли, отметила специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Также она защищает от избытка в организме натрия, снижающего способность почек удалять жидкость.

Артюхина добавила, что в фастфуде, полуфабрикатах и прочей гастрономии содержится чрезмерное количество гидрохлорида натрия, к которому к тому же у людей высокий порог восприимчивости.

Врач подчеркнула, что зачастую болезни почек не проявляют себя и лечение начинается уже в запущенной стадии. Единственные симптомы — слабо выраженные отёки и утомляемость. Тревожным звоночком, по словам специалиста, является артериальная гипертензия, это может быть как причиной, так и следствием почечных заболеваний, поэтому необходимо пройти обследование.

Ранее учёные объяснили, почему россиянам необходимо вдвое снизить потребление соли.

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