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До плюс 24 днём и семь градусов ночью ожидаются в Москве в понедельник

Также вероятен небольшой дождь и порывистый ветер.

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Днём 17 августа в Москве столбики термометров покажут около 24 градусов, а к ночи похолодает до плюс семи, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Местами ожидаются небольшие осадки, ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 745 мм ртутного столба.

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Он отметил, что настоящее лето уже ушло.

В Подмосковье днём 20–25 градусов выше нуля, к ночи температура опустится до отметки в четыре градуса тепла.

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