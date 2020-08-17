До плюс 24 днём и семь градусов ночью ожидаются в Москве в понедельник

Днём 17 августа в Москве столбики термометров покажут около 24 градусов, а к ночи похолодает до плюс семи, сообщают синоптики Гидрометцентра.
Местами ожидаются небольшие осадки, ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 745 мм ртутного столба.
"Утром человеку зябко". Вильфанд предупредил жителей Москвы о ночном похолоданииОн отметил, что настоящее лето уже ушло.
В Подмосковье днём 20–25 градусов выше нуля, к ночи температура опустится до отметки в четыре градуса тепла.