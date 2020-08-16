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"Утром человеку зябко". Вильфанд предупредил жителей Москвы о ночном похолодании

Он отметил, что настоящее лето уже ушло.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что, несмотря на весьма тёплые дни, в тёмное время суток ожидается похолодание.

Ночные температуры уже низкие. Они идут в основном около 10 градусов (от 7 до 12 градусов). Это значит, что утром человеку зябко, а летом обычно комфортно. Настоящее лето уже нельзя почувствовать, отметил синоптик в интервью РИА "Новости".

Вильфанд рассказал, в каких регионах России закончился купальный сезон

Он также поведал о том, можно ли ещё купаться в Москве.

Вильфанд пояснил, что дневные температуры будут колебаться в пределах 21–23 градусов, но речи о возвращении полноценного тепла не идёт.

Метеоролог напомнил, что климатическая норма во второй половине месяца значительно снижается. Потепление, по его словам, связано со слабым северным ветром и активным солнцем. Но предсказать, сколько продлится такая погода, пока невозможно, заключил синоптик.

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