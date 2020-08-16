"Утром человеку зябко". Вильфанд предупредил жителей Москвы о ночном похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что, несмотря на весьма тёплые дни, в тёмное время суток ожидается похолодание.

— Ночные температуры уже низкие. Они идут в основном около 10 градусов (от 7 до 12 градусов). Это значит, что утром человеку зябко, а летом обычно комфортно. Настоящее лето уже нельзя почувствовать, — отметил синоптик в интервью РИА "Новости".

Вильфанд пояснил, что дневные температуры будут колебаться в пределах 21–23 градусов, но речи о возвращении полноценного тепла не идёт.