"Севилья" совершила камбэк в матче с "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал Лиги Европы

Испанская "Севилья" одолела "Манчестер Юнайтед" в полуфинальном матче Лиги Европы и пробилась в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Первый гол на девятой минуте забил игрок британцев Бруну Фернандеш. Однако ещё до перерыва Сусо восстановил равенство на табло.

Несмотря на то что во второй половине МЮ владел преимуществом, гол Люка Де Йонга на 78-й минуте помог андалусийцам одержать победу во встрече и стать первыми финалистами турнира.

В решающем поединке соперником "Севильи" станет либо миланский "Интер", либо донецкий "Шахтёр", их матч пройдёт 17 августа.

Финал Лиги Европы состоится 21 августа на стадионе "Рейн Энерги" в Кёльне.

Стоит отметить, что для "Севильи" этот выход в финал второго по значимости европейского футбольного турнира стал шестым в истории. Предыдущие пять раз клуб одерживал победу. МЮ же не может взять какой-либо трофей с 2017 года.