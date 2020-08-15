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Злой гений "Манчестер Сити" снова забил и вывел "Лион" в полуфинал Лиги чемпионов

Одним из ключевых моментов матча стал промах Рахима Стерлинга, который умудрился с пары метров не попасть в пустые ворота.

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Французский "Лион" сотворил сенсацию и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв английский "Манчестер Сити" со счётом 3:1.

На голы Максвела Корне и дубль Муссы Дембеле "горожане" ответили точным ударом Кевина Де Брёйне. Стоит отметить, что для Корне этот гол стал четвёртым в ворота "Сити" в ЛЧ. Любопытно, но чаще ворота "горожан" со времён прихода Пепа Гвардиолы в турнире никто не поражал.

При этом футболисты "Манчестер Сити" не раз могли перевернуть ход матча. Самый реальный момент упустил Рахим Стерлинг, который с нескольких метров не смог попасть в пустые ворота соперника.

Добавим, что подопечные Руди Гарсии прошли в полуфинал впервые за десять лет. Как и в 2010 году, соперником "Лиона" станет "Бавария", которая днём ранее разнесла "Барселону". Судьбу второй путёвки в финал между собой разыграют ПСЖ и "Лейпциг".

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