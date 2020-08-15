Злой гений "Манчестер Сити" снова забил и вывел "Лион" в полуфинал Лиги чемпионов

Французский "Лион" сотворил сенсацию и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв английский "Манчестер Сити" со счётом 3:1.
На голы Максвела Корне и дубль Муссы Дембеле "горожане" ответили точным ударом Кевина Де Брёйне. Стоит отметить, что для Корне этот гол стал четвёртым в ворота "Сити" в ЛЧ. Любопытно, но чаще ворота "горожан" со времён прихода Пепа Гвардиолы в турнире никто не поражал.
📸 That Maxwel Cornet finish 😮#UCL pic.twitter.com/UrGcksTQWW— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2020
При этом футболисты "Манчестер Сити" не раз могли перевернуть ход матча. Самый реальный момент упустил Рахим Стерлинг, который с нескольких метров не смог попасть в пустые ворота соперника.
Добавим, что подопечные Руди Гарсии прошли в полуфинал впервые за десять лет. Как и в 2010 году, соперником "Лиона" станет "Бавария", которая днём ранее разнесла "Барселону". Судьбу второй путёвки в финал между собой разыграют ПСЖ и "Лейпциг".