Злой гений "Манчестер Сити" снова забил и вывел "Лион" в полуфинал Лиги чемпионов

Французский "Лион" сотворил сенсацию и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв английский "Манчестер Сити" со счётом 3:1.

На голы Максвела Корне и дубль Муссы Дембеле "горожане" ответили точным ударом Кевина Де Брёйне. Стоит отметить, что для Корне этот гол стал четвёртым в ворота "Сити" в ЛЧ. Любопытно, но чаще ворота "горожан" со времён прихода Пепа Гвардиолы в турнире никто не поражал.

При этом футболисты "Манчестер Сити" не раз могли перевернуть ход матча. Самый реальный момент упустил Рахим Стерлинг, который с нескольких метров не смог попасть в пустые ворота соперника.