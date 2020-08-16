Комедия "Красотка в ударе" стала лидером российского проката за минувшие выходные

Комедия "Красотка в ударе" стала лидером в прокате России и СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствует статистика портала kinobusiness.com.
Фильм режиссёра Яны Гладких с Юлией Александровой в главной роли появился на экранах 13 августа и успел собрать 9,69 миллиона рублей. История повествует о самой обычной молодой девушке Полине, которая имеет заурядную внешность и массу проблем на работе и дома. Неожиданно она вдруг просыпается невероятной красавицей, перед ней открываются все ранее закрытые двери. Но есть подвох.
Раскрыто полное название нового фильма про "Отряд самоубийц"Премьера картины намечена на август следующего года.
Вторую строчку рейтинга занимает триллер "Неистовый" Деррика Борте, собравший в прокате 6,1 миллиона рублей. В главных ролях Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Энн Мари Лейтон и другие. Картина повествует о том, как мужчина начинает преследовать семью автоледи, которая обгоняет машину незнакомца, задерживающего движение машин на трассе, и затем игнорирует его извинения.
Замыкает первую тройку мелодрама "Думай как собака" американского режиссёра Джила Джангера — 5,05 миллиона рублей. Она вышла 13 августа и рассказывает о том, как 12-летний мальчик научился читать мысли своего пса, что помогло ему справиться со многими проблемами. Главных героев сыграли Меган Фокс, Джош Дюамель и другие.
Ранее стало известно, что новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли включён в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.