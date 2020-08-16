Комедия "Красотка в ударе" стала лидером российского проката за минувшие выходные

Комедия "Красотка в ударе" стала лидером в прокате России и СНГ за минувшие выходные. Об этом свидетельствует статистика портала kinobusiness.com.

Фильм режиссёра Яны Гладких с Юлией Александровой в главной роли появился на экранах 13 августа и успел собрать 9,69 миллиона рублей. История повествует о самой обычной молодой девушке Полине, которая имеет заурядную внешность и массу проблем на работе и дома. Неожиданно она вдруг просыпается невероятной красавицей, перед ней открываются все ранее закрытые двери. Но есть подвох.

Вторую строчку рейтинга занимает триллер "Неистовый" Деррика Борте, собравший в прокате 6,1 миллиона рублей. В главных ролях Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Энн Мари Лейтон и другие. Картина повествует о том, как мужчина начинает преследовать семью автоледи, которая обгоняет машину незнакомца, задерживающего движение машин на трассе, и затем игнорирует его извинения.

Замыкает первую тройку мелодрама "Думай как собака" американского режиссёра Джила Джангера — 5,05 миллиона рублей. Она вышла 13 августа и рассказывает о том, как 12-летний мальчик научился читать мысли своего пса, что помогло ему справиться со многими проблемами. Главных героев сыграли Меган Фокс, Джош Дюамель и другие.