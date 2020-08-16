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"Барселона" опровергла сообщения о скором уходе Месси

Информация об этом появилась после разгрома сине-гранатовых в Лиге чемпионов.

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"Барселона" опровергла информацию о том, что нападающий и капитан команды Лионель Месси выразил желание уйти в другой клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники в команде.

Отмечается, что ни президент Жозеп Мария Бартомеу, ни исполнительный директор Оскар Грау, ни технический директор Эрик Абидаль не получали от аргентинца сообщений о желании покинуть каталонский клуб.

СМИ: Месси после разгрома от "Баварии" решил покинуть "Барселону"

Поражение от немцев стало самым крупным в карьере аргентинца.

Информация о скором уходе Месси появилась после четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором "Барселона" с разгромным счётом уступила мюнхенской "Баварии" (2:8). Отмечалось, что Месси не намерен дожидаться окончания контракта в 2021 году и заявил руководству о желании уйти.

Окружение Месси, с которым издание пыталось связаться, пока никак не прокомментировало ситуацию.

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