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В Бресте протестующие прошлись по улицам с огромным бело-красным флагом — видео

Ещё одна мирная акция состоялась в Солигорске.

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Видео © Соцсети

В Бресте толпа демонстрантов прошлась по улицам города с огромным бело-красным полотнищем. Видео с мероприятия появились в соцсетях.

При этом протестующие скандировали "Живе Беларусь!" и "Долой КГБ!". Их поддерживали проезжавшие мимо машины.

Также мирная акция протеста вечером состоялась в Солигорске. Демонстранты прошлись по улицам города под песню Виктора Цоя "Перемен". Силовики в происходящее не вмешивались.

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Сегодняшняя акция протеста стала самой масштабной, но силовики не вмешивались.

Ранее на площади Независимости в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. К участникам акции с трибуны обратился действующий глава государства. Под конец выступления он даже заявил, что впервые встал перед народом на колени. Хотя на самом деле этого не сделал. Также в белорусской столице прошла акция оппозиции. Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и дошла до Дома правительства.

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