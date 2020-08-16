В Бресте протестующие прошлись по улицам с огромным бело-красным флагом — видео

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В Бресте толпа демонстрантов прошлась по улицам города с огромным бело-красным полотнищем. Видео с мероприятия появились в соцсетях.
При этом протестующие скандировали "Живе Беларусь!" и "Долой КГБ!". Их поддерживали проезжавшие мимо машины.
Также мирная акция протеста вечером состоялась в Солигорске. Демонстранты прошлись по улицам города под песню Виктора Цоя "Перемен". Силовики в происходящее не вмешивались.
"Stop лукашызм!" Памятник Ленину в Минске превратили в "доску позора" — видеоСегодняшняя акция протеста стала самой масштабной, но силовики не вмешивались.
Ранее на площади Независимости в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. К участникам акции с трибуны обратился действующий глава государства. Под конец выступления он даже заявил, что впервые встал перед народом на колени. Хотя на самом деле этого не сделал. Также в белорусской столице прошла акция оппозиции. Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и дошла до Дома правительства.