В Бресте протестующие прошлись по улицам с огромным бело-красным флагом — видео

Ранее на площади Независимости в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. К участникам акции с трибуны обратился действующий глава государства. Под конец выступления он даже заявил, что впервые встал перед народом на колени. Хотя на самом деле этого не сделал. Также в белорусской столице прошла акция оппозиции. Колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и дошла до Дома правительства.