"Stop лукашызм!" Памятник Ленину в Минске превратили в "доску позора" — видео

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В Минске постамент памятнику Ленину возле Дома правительства превратился в выставку листовок или своеобразную "доску позора". Протестующие обклеили его плакатами с политическими прокламациями и лозунгами.
Бесконечный поток. Ускоренное видео наглядно показало масштабность протестного митинга в МинскеМногие пришли на эту акцию в бело-красной одежде, чтобы поддержать символ оппозиции.
— "Stop лукашызм" (орфография авторская. — Прим. Лайфа), "Верните мои голоса", "Мы хотим страну жизни", "Свободу политзаключённым", "Тихановская — президент", — гласят призывы белорусов.
Сегодняшняя акция протеста в Минске, несмотря на то что стала самой масштабной за всё время, прошла мирно. Силовики не вмешивались. Под конец митинга и шествия люди уже просто гуляли у Дома правительства с детьми. Под плакатом "Мы против насилия" ребёнок играл на скрипке.
А утром на этой же площади Независимости в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. К участникам акции с трибуны обратился действующий глава государства. Под конец выступления он даже заявил, что впервые встал перед народом на колени. Хотя на самом деле этого не сделал. Вечером колонна протестующих из десятков тысяч человек проследовала маршем от стелы "Минск — город-герой" и уже дошла до Дома правительства.