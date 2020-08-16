"Stop лукашызм!" Памятник Ленину в Минске превратили в "доску позора" — видео

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В Минске постамент памятнику Ленину возле Дома правительства превратился в выставку листовок или своеобразную "доску позора". Протестующие обклеили его плакатами с политическими прокламациями и лозунгами.

— "Stop лукашызм" (орфография авторская. — Прим. Лайфа), "Верните мои голоса", "Мы хотим страну жизни", "Свободу политзаключённым", "Тихановская — президент", — гласят призывы белорусов.

Сегодняшняя акция протеста в Минске, несмотря на то что стала самой масштабной за всё время, прошла мирно. Силовики не вмешивались. Под конец митинга и шествия люди уже просто гуляли у Дома правительства с детьми. Под плакатом "Мы против насилия" ребёнок играл на скрипке.