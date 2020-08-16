Соратница Тихановской на митинге призвала Лукашенко к отставке

Она заявила, что Лукашенко "утопил страну в насилии". После этого сообщила, что завтра оппозиция подаст заявление с требованием возбудить уголовные дела по фактам насилия со стороны силовиков.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента неделю назад. ЦИК заявила, что Александр Лукашенко набрал более 80%. В это не поверила оппозиция. В первое время сотрудники правоохранительных органов жёстко подавляли акции протеста. Несмотря на это, их масштабы усиливались. Самая многочисленная прошла сегодня. Теперь власти изменили свою позицию. Глава МВД извинился. Александр Лукашенко сегодня вышел на митинг сам, правда, встретился со своими сторонниками. Он вновь заявил, что оппозицией пытаются управлять извне.