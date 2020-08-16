Виталий Кличко поддержал протестующих в Белоруссии

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии.
В "Телеграме" он опубликовал фото красно-белого флага на здании государственной администрации украинской столицы.
— Жыве Беларусь! — подписал снимок градоначальник.
"Насилие не должно быть оправдано". Бывший премьер-министр Белоруссии поддержал протестующих и осудил силовиковОн отметил, что демонстранты не грабят магазины, не ломают сооружения и не нарушают законов.
Напомним, 16 августа в Минске состоялось сразу два крупных митинга: первый — в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, второй — против него.