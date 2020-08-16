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Виталий Кличко поддержал протестующих в Белоруссии

Он опубликовал снимок с бело-красным флагом, вывешенным над входом в здание мэрии Киева.

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Фото © Telegram / Вiталiй Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии.

В "Телеграме" он опубликовал фото красно-белого флага на здании государственной администрации украинской столицы.

Жыве Беларусь! подписал снимок градоначальник.

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Он отметил, что демонстранты не грабят магазины, не ломают сооружения и не нарушают законов.

Напомним, 16 августа в Минске состоялось сразу два крупных митинга: первый — в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, второй — против него.

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