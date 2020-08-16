"Насилие не должно быть оправдано". Бывший премьер-министр Белоруссии поддержал протестующих и осудил силовиков

Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поддержал протестующих, недовольных итогами президентских выборов, отметив, что они хотят лишь одного — чтобы власть их услышала.

— То, что происходит в Минске, — это недопустимо по отношению к гражданам Республики Беларусь. Насилие в XXI веке не должно быть оправдано, все виновные должны понести наказание, — написал Румас в "Инстаграме".

Он добавил, что свобода слова, право на мнение и право проводить митинги закреплены в конституции, а протестующие не нарушают законов.

— Не ломают сооружения, не грабят магазины, с уважением относятся к своему городу, они хотят лишь одно — чтобы власть их услышала, — подчеркнул бывший глава белорусского правительства.

Румас выразил соболезнования всем пострадавшим в ходе "этого чудовищного насилия" и призвал беречь себя и своих близких.

Напомним, Сергей Румас занимал пост премьер-министра Белоруссии с 18 августа 2018 по 3 июня 2020 года. В должности главы кабмина его сменил Роман Головченко.