"Насилие не должно быть оправдано". Бывший премьер-министр Белоруссии поддержал протестующих и осудил силовиков

Бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поддержал протестующих, недовольных итогами президентских выборов, отметив, что они хотят лишь одного — чтобы власть их услышала.
— То, что происходит в Минске, — это недопустимо по отношению к гражданам Республики Беларусь. Насилие в XXI веке не должно быть оправдано, все виновные должны понести наказание, — написал Румас в "Инстаграме".
Он добавил, что свобода слова, право на мнение и право проводить митинги закреплены в конституции, а протестующие не нарушают законов.
— Не ломают сооружения, не грабят магазины, с уважением относятся к своему городу, они хотят лишь одно — чтобы власть их услышала, — подчеркнул бывший глава белорусского правительства.
"Мы выстрадали". Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на его родинеПо его словам, он был в шоке от новостей об избиениях и пытках.
Румас выразил соболезнования всем пострадавшим в ходе "этого чудовищного насилия" и призвал беречь себя и своих близких.
Напомним, Сергей Румас занимал пост премьер-министра Белоруссии с 18 августа 2018 по 3 июня 2020 года. В должности главы кабмина его сменил Роман Головченко.
Как сообщал Лайф, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования итогов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.