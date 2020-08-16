В Минске протестующие собрались у СИЗО, где могут держать экс-кандидатов в президенты

Участники митингов в Минске собрались у зданий СИЗО, где, предположительно, держат оппозиционеров. В том числе речь идёт о бывших кандидатах в президенты Белоруссии Викторе Бабарико и Сергее Тихановском, сообщает РИА "Новости".
По информации агентства, несколько десятков протестующих собрались у СИЗО №1 и СИЗО КГБ. В руках у них портреты людей, которых белорусские правозащитники называют политическими заключёнными: фотографии Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского, а также оппозиционера Николая Статкевича.
По словам протестующих, они готовы приходить к СИЗО и поддерживать заключённых каждый день.
"Перемен" хором и флаги оппозиции. В Москве снова проходит акция в поддержку белорусской оппозицииУчастники митинга держат в руках плакаты с надписью "Мы хотим вернуться в Новую Беларусь".
Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня после многочисленных обысков в офисе управляемого им Белгазпромбанка. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что на базе банка действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу.
Изначально Бабарико обвиняли в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, и даче взятки. Однако позже обвинение переросло в более тяжёлое "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".
Сергей Тихановский попал в СИЗО в конце мая. Против него возбудили уголовное дело за драку с двумя милиционерами в Гродно, которая произошла во время пикета. В июле бывший кандидат в президенты получил дополнительные 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции.
Акции протеста в Белоруссии, вызванные результатами президентских выборов, продолжаются уже неделю. Ранее Лайф публиковал ускоренное видео, на котором виден масштаб протестного движения в столице республики.