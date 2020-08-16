В Минске протестующие собрались у СИЗО, где могут держать экс-кандидатов в президенты

Участники митингов в Минске собрались у зданий СИЗО, где, предположительно, держат оппозиционеров. В том числе речь идёт о бывших кандидатах в президенты Белоруссии Викторе Бабарико и Сергее Тихановском, сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, несколько десятков протестующих собрались у СИЗО №1 и СИЗО КГБ. В руках у них портреты людей, которых белорусские правозащитники называют политическими заключёнными: фотографии Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского, а также оппозиционера Николая Статкевича.

По словам протестующих, они готовы приходить к СИЗО и поддерживать заключённых каждый день.

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня после многочисленных обысков в офисе управляемого им Белгазпромбанка. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что на базе банка действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу.

Изначально Бабарико обвиняли в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путём, и даче взятки. Однако позже обвинение переросло в более тяжёлое "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы".

Сергей Тихановский попал в СИЗО в конце мая. Против него возбудили уголовное дело за драку с двумя милиционерами в Гродно, которая произошла во время пикета. В июле бывший кандидат в президенты получил дополнительные 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции.