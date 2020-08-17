На Крымском мосту обновили суточный рекорд трафика

На Крымском мосту зафиксировали новый суточный рекорд трафика — 36 393 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора по Крыму.

Он был установлен 15 августа и превзошёл предыдущее достижение, установленное 12 августа, — 35 989 машин.

В Росавтодоре уточнили, что самое интенсивное движение по мосту наблюдается в выходные дни, а наименьшая загрузка происходит в среду и четверг.

Также отмечается, что всего за нынешнее лето в Крым по мосту проехало 720 тысяч автомобилей, что на 19% больше, чем в обратном направлении в Краснодарский край.