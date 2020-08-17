Стала известна средняя зарплата учителей в России в 2020 году

Средняя зарплата учителей в России по итогам второго квартала 2020 года составляет менее 31 тысячи рублей в месяц, сообщают "Известия" со ссылкой на исследования портала "Авито.Работа".

Самые высокие оклады у преподавателей из Москвы — 51,6 тысячи ежемесячно. На второй строчке Санкт-Петербург — 35,1 тысячи, замыкает тройку лидеров Екатеринбург — 29,8 тысячи.

Больше 25 тысяч получают учителя Казани, Перми, Омска, Иркутска, Красноярска, Краснодара и Барнаула. Наименьшую сумму в месяц имеют педагоги Воронежа — 21,7 тысячи рублей, Новосибирска — 21,1 тысячи, Волгограда — 20,6 тысячи.

Эксперты отмечают, что во время распространения коронавирусной инфекции у преподавателей увеличилась нагрузка на дистанционном обучении. В связи с этим был проведён опрос, согласно которому большинство (61%) высказалось за поощрения сотрудников сферы образования, предупреждающих школьников о необходимости носить маски и следить за здоровьем. 33% считают, что повода для доплат нет, ещё 6% не определились.